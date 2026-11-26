Ce mercredi soir, le PSG a concédé le match nul contre l’AS Roma lors de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens perdent la tête de la phase de ligue.

Pour son cinquième match de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Roma. Après avoir rapidement été mené au score, le PSG a réussi à retourner la situation, mais alors qu’il se dirigeait vers une cinquième victoire en cinq matches de phase de ligue de la Ligue des champions, l’arbitre a accordé un penalty à la Roma après une main de Vitinha dans la surface du PSG. Donyell Malen n’a pas tremblé pour tromper Matvey Safonov et permettre au club italien de repartir avec un point du Parc des Princes (2-2). Alors que l’on attendait Marquinhos titulaire aux côtés de Willian Pacho en défense centrale, c’est finalement Illia Zabarnyi qui a été choisi par Luis Enrique. Un choix payant du coach du PSG, l’international ukrainien ayant très certainement réalisé son meilleur match sous le maillot des Rouge & Bleu. Solide dans les duels, il a également marqué et réussi de très bons tacles défensifs pour stopper les attaques romaines. À ses côtés, Willian Pacho a été plus en difficulté ce soir, avec notamment son intervention ratée dans la surface qui a été suivie par la main de Vitinha qui a offert le penalty de l’égalisation à Malen. Au milieu de terrain, João Neves et Vitinha n’ont pas été à leur avantage, n’arrivant pas à se défaire du très bon pressing italien.

Maghnes Akliouche fautif sur les deux buts romains

Titulaire en pointe de l’attaque du PSG, Ferran Torres est retombé dans ses travers des derniers matches avec les doubles champions d’Europe. Peu trouvé par ses coéquipiers, il a été maladroit dans le dernier geste et n’a pas pesé sur la défense romaine. Un match à oublier pour lui. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque, Senny Mayulu a été le meilleur offensif du côté du PSG, lui qui a tenté de déstabiliser son concurrent direct. Passeur décisif sur le but d’Illia Zabarnyi, il a allongé sa série de matches où il a été décisif à six rencontres (quatre buts, trois passes décisives). Il aurait aussi pu s’offrir un but, mais s’est montré trop altruiste en essayant de trouver Ferran Torres dans la surface alors qu’il avait toute la place pour tirer (3e). S’il a été décisif en réalisant la passe en profondeur qui a amené au penalty du PSG obtenu par Achraf Hakimi, Maghnes Akliouche a été fautif sur les deux buts romains. Une mauvaise performance après plusieurs bons matches sous le maillot du PSG. On espère juste un match sans pour lui. Enfin, Achraf Hakimi a fortement brillé ce soir. Omniprésent sur le terrain, il a été le Parisien le plus dangereux. Il a obtenu le penalty et aurait pu marquer sur plusieurs situations.