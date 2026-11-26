Ce mercredi soir, le PSG a concédé le match nul face à l’AS Roma en Ligue des champions. De nombreux Parisiens ont déçu durant cette rencontre.

Le PSG a laissé filer ses premiers points dans cette phase de ligue de la Ligue des champions. Auteur d’un match nul frustrant face à l’AS Roma (2-2), le club parisien a eu du mal à se créer des occasions franches. En l’absence de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, absents pendant de longs mois, et avec un Ousmane Dembélé qui n’a disputé que 30 minutes, l’attaque parisienne n’aura pas pesé dans cette rencontre.

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Ferran Torres en difficulté, un milieu décevant, Zabarnyi et Hakimi au top

Titulaire à la pointe de l’attaque, Ferran Torres n’a pas pesé dans cette rencontre et reçoit la note de 3/10 dans L’Équipe. « Que faut-il sauver de son match ? Quelques relais, une ou deux prises de vitesse dans la profondeur. Et ? C’est tout. Le match de l’Espagnol reste trop pauvre pour un joueur de sa dimension. Son positionnement régulier à gauche ne l’a pas aidé mais quand même. Il ne touche que 31 ballons. » Dans l’entrejeu, Vitinha n’a pas réussi à imposer un rythme plus soutenu. « Dans la protection du ballon sous la pression adverse, il a été fiable, avec un déchet minimal. En revanche, il a peiné à surprendre le bloc romain par ses choix ou son manque de changements de rythme. Son bilan est plombé par le penalty provoqué même si Pacho n’est pas neutre (78e) », souligne le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 4/10.

Du côté des satisfactions, Illia Zabarnyi a tenu son rang, en inscrivant notamment un but. L’Ukrainien reçoit la note de 7/10 dans L’Équipe : « Il a choisi le bon jour pour réaliser une belle performance, devant Andreï Chevtchenko, président de la Fédération ukrainienne de football. Un peu passif sur l’ouverture du score romaine, il a rapidement rectifié le tir en égalisant de la tête (31e), mais surtout en se montrant décisif défensivement (43e). L’une de ses prestations les plus abouties à Paris. » Achraf Hakimi a également livré une performance remarquée et obtient la note de 6,5/10 dans Le Parisien : « Comme le reste de l’équipe, le capitaine, en remplacement de Marquinhos, a connu quelques pertes de balle. Mais il a compensé par une grosse activité avec une présence quasi simultanée à plusieurs endroits du terrain. La volonté du Marocain de se montrer très offensif était réjouissante à voir. Et, sans surprise, c’est lui qui provoque le pénalty, après un nouveau déboulé, permettant à Paris de prendre l’avantage au score (62e). »

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 7, Zabarnyi 7, Pacho 4, Nuno Mendes 6 – J. Neves 4, Vitinha 4, F. Ruiz 6 – Akliouche 4, F. Torres 3, Mayulu 5 / Luis Enrique 6

(L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 7, Zabarnyi 7, Pacho 4, Nuno Mendes 6 – J. Neves 4, Vitinha 4, F. Ruiz 6 – Akliouche 4, F. Torres 3, Mayulu 5 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6.5 – Hakimi 6.5, Zabarnyi 6.5, Pacho 4.5, Nuno Mendes 5 – J. Neves 5, Vitinha 5.5, F. Ruiz 6 – Akliouche 4, F. Torres 4, Mayulu 5