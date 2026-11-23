Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG reçoit l’AS Roma dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. L’UEFA a désigné le corps arbitral pour cette rencontre.

J-2 avant le retour du PSG en Ligue des champions. Leader du classement général avec quatre victoires en autant de rencontres, le club parisien peut faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra bien négocier la réception de l’AS Roma ce mercredi (21h sur Canal+).

Glenn Nyberg arbitre de PSG / AS Roma

À deux jours de cette rencontre, l’UEFA a désigné le corps arbitral de cette rencontre. Le Suédois Glenn Nyberg a été désigné comme arbitre principal. Il sera accompagné de ses compatriotes Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist, tandis qu’Adam Ladebäck sera le quatrième arbitre. L’Allemand Bastian Dankert et le Polonais Tomasz Kwiatkowski officieront à la VAR. Ce sera la troisième fois de sa carrière que Glenn Nyberg dirigera une rencontre du PSG en Ligue des champions. Avec cet arbitre, le club parisien n’a pas connu la victoire avec deux matchs nuls contre le Borussia Dortmund (1-1) lors de la phase de groupes 2023-2024 et face au PSV Eindhoven (1-1) en 2024-2025.

Cette saison, l’arbitre de 38 ans a déjà dirigé trois rencontres de Ligue des champions : Naples / Arsenal (0-1), Atlético de Madrid / Manchester United (2-0) et Feyenoord / Inter Milan (0-3). Au total, il a distribué huit cartons jaunes et un carton rouge.

Les matchs du PSG arbitrés par Glenn Nyberg

Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain (1-1, phase de groupes 2023-2024)

Paris Saint-Germain / PSV Eindhoven (1-1, phase de ligue 2024-2025)

Mais qui sont les loups ? 🐺 Réponse lors de la meilleure partie de tous les temps : PSG / As Rome, mercredi à 21H00 sur CANAL+ 🖥️ PS : la saison 3 de Loups Garous, à partir du vendredi 4 décembre, seulement sur CANAL+ https://t.co/kOeihJzVbP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 22, 2026