PSG / ASM – Désiré Doué admet avoir eu peur à la fin du match

Après un match très moyen, où il s’est fait peur jusqu’à la fin, le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après son nul contre les Monégasques (2-2).

Après avoir renversé l’AS Monaco lors de la manche aller (2-3), le PSG devait terminer le travail sur la pelouse du Parc des Princes. Mais dans une première mi-temps très difficile, ce sont les Monégasques qui ont ouvert le score juste avant la mi-temps. Pas dans le match, les Parisiens vont bénéficier de l’expulsion de Coulibaly, et réussir à s’offrir deux buts en six minutes par l’intermédiaire de Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia. Après ces deux buts, le PSG a repris le contrôle du jeu avant d’encore se faire peur avec une égalisation monégasque en fin de match et une dernière action qui aurait envoyé les deux équipes en prolongation (2-2). Les Parisiens se qualifient pour les huitièmes de finale et attendent leur adversaire, qui sera le FC Barcelone ou Chelsea. Élu homme du match, Désiré Doué est revenu sur cette qualification dans la douleur.

« On a fait un grand match collectif »

« Peur à la fin du match ? Oui bien sûr, à la fin quand ils marquent et qu’après ils ont une dernière occasion, forcément on a du stress et ça fait peur. Mais dans l’ensemble, on a encore une fois su réagir parce que l’on était mené. On a su revenir au score, passer devant. On a fait un grand match collectif. La réaction, ce que je retiens ? Oui, notre objectif ce n’est pas d’être mené et de revenir au score. Notre objectif, c’est de dominer sur tout le match, lance le numéro 14 du PSG au micro de Canal Plus. Après, il y a des faits de jeu, il faut savoir aussi remonter un match lorsque l’on est mené. C’est ce que l’on a fait ce soir. Les prochains matches, on essayera de ne pas prendre de but, c’est important. »