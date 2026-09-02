PSG / ASM – Filipe Luis considère le PSG de Luis Enrique comme « l’une des meilleures équipes de l’histoire »

Ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG retrouvera le Parc des Princes pour affronter l’AS Monaco de Filipe Luis. Avant ce match, l’entraîneur de l’ASM s’est montré très élogieux envers l’équipe de Luis Enrique.

J-2 avant le match de la 3e journée de Ligue 1 opposant le PSG à l’AS Monaco ce vendredi soir (21h05 sur Ligue 1+). Pour cette rencontre, le club de la capitale retrouvera le Parc des Princes et aura à coeur de renouer avec le succès après trois rencontres sans victoire. Pour cela, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe presque au complet, où seul Nuno Mendes, suspendu, devrait manquer à l’appel. En face, l’ASM se déplacera au Parc avec le statut de leader du championnat et voudra enchaîner avec un troisième succès de rang. Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur monégasque, Filipe Luis, s’est penché sur cette rencontre face aux Rouge & Bleu. Il aura à coeur d’affronter l’une des meilleures équipes de l’histoire, comme il l’a déclaré, dans des propos rapportés par le site officiel de l’AS Monaco.

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La rencontre face au PSG

« Pour les joueurs, les gros matchs sont les plus enthousiasmants à jouer. Il y a certes beaucoup de pression, mais c’est aussi ceux où tu prends du plaisir. Nous devons profiter du moment, car c’est un privilège de jouer contre la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle. Nous allons faire le maximum pour gagner, même si l’on sait que ce sera difficile. »

Battre le PSG, est-ce le plus gros défi de sa carrière ?

« Le plus grand match est toujours celui qui vient, donc celui face au PSG sera le plus important. Ensuite, ce sera le suivant et ainsi de suite, parce que je ne peux rester à mon poste que seulement si je gagne. Bien sûr, nous allons affronter l’une des meilleures équipes de l’histoire et Luis Enrique, le meilleur coach du monde et probablement situé dans le top 5 de l’histoire. J’adore sa personnalité, sa manière dont il communique, sa manière de se comporter et sa façon dont il gère son groupe. Cela apparaissait aussi dans son documentaire. Comme je l’ai dit, il montre aux autres comment gérer un groupe de joueurs, comment gérer un grand club. C’est un entraîneur spécial, je l’admire beaucoup, comme j’admirais Bruno Genesio avant Marseille. J’étais déjà heureux de l’affronter, mais oui, Luis Enrique est l’un des meilleurs avec Johan Cruyff, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti notamment. Il suffit de regarder son palmarès au Barça et au PSG et ses titres gagnés durant toutes ces années pour s’en rendre compte. »

Le début de saison mitigé du PSG

« Cela reste le PSG malgré ses deux nuls. Désormais, ils doivent jouer plus sérieusement, même s’ils l’étaient déjà, mais ils doivent se donner encore davantage. Ils vont être à la maison et ont une bonne équipe. Je suis néanmoins confiant quant au fait que mes joueurs vont réussir un grand match. Nous aurons nos chances. De toute façon, je me bats toujours pour gagner, pas pour faire un match nul. Ce sera un beau match et nous serons vraiment heureux de vivre ce moment. Être capable de revenir à 2-2 après avoir été mené 2-0 à deux reprises prouve toutes les qualités mentales que peut apporter l’entraîneur, même si la qualité individuelle de chacun aide, à l’image des deux actions de Vitinha à Lille. C’est pourquoi il est difficile de battre cette équipe. Mais comme je l’ai dit, la chose la plus difficile dans le football est de continuer à gagner, nous allons y aller en sachant qu’ils peuvent faire des erreurs. »