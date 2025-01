Délocalisé à Doha, ce Trophée des champions entre le PSG et l’AS Monaco permettra à l’émir du Qatar d’assister à la rencontre de son équipe.

Le PSG fait déjà face à l’un de ses objectifs à remplir en ce début d’année 2025. Ce dimanche (17h30 sur DAZN), le club de la capitale défie l’AS Monaco dans le cadre de la 30e édition du Trophée des Champions. Initialement programmée en Chine en août dernier, cette rencontre a finalement été délocalisée au Qatar ce dimanche 5 janvier 2025.

L’émir du Qatar également présent à l’entraînement du jour

L’occasion parfaite pour l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, de pouvoir observer son équipe au plus près. En effet, comme le rapporte RMC Sport, le propriétaire du PSG assistera au Trophée des Champions ce dimanche, sauf surprise. « Aucun déplacement à l’étranger n’est prévu à son agenda lors de cette journée. » En plus de la rencontre, l’émir a également assisté à l’entraînement de veille de match ce samedi au stade 974 de Doha aux côtés du président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, et celui de la LFP, Vincent Labrune, précise le journaliste de RMC, Arthur Perrot.