PSG / ASSE – Le groupe parisien avec de nombreux absents

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG reçoit l’AS Saint-Étienne en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé un groupe avec de nombreux absents et un retour.

Pour son premier match de l’année 2025 en Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes, l’AS Saint-Étienne en clôture de la 17e journée. Avec la victoire de Marseille contre Rennes (1-2) hier, les Parisiens voudront s’imposer contre le seizième du championnat afin de garder une large avance en tête. Pour cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé un groupe quasiment au complet. Victime d’une petite gêne à l’adducteur lors du Trophée des Champions, Marquinhos est forfait pour cette rencontre, tout comme Ibrahim Mbaye, victime d’une entorse à la cheville.

Marco Asensio de retour dans le groupe

Présent dans le groupe élargi pour le Trophée des Champions, Presnel Kimpembe n’a pas été convoqué par le coach du PSG pour cette rencontre contre les Verts. C’est également le cas pour Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, en instance de départ. Absent du déplacement à Lens en Coupe de France et possible partant lors de ce mercato d’hiver, Marco Asensio fait lui son retour dans le groupe concocté par Luis Enrique.

A voir aussi : PSG / ASSE : les compositions probables selon la presse

Le groupe du PSG