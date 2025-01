PSG / ASSE – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG reçoit Saint-Etienne en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Pour son premier match de l’année 2025 en Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’AS Saint-Étienne en clôture de la dix-septième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de laisser de côté Presnel Kimpembe, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Il doit aussi se passer de Marquinhos et d’Ibrahim Mbaye, blessés. Marco Asensio, absent contre Lens en Coupe de France, fait son retour dans le groupe. Pour ce premier match, qui va lancer un marathon, le coach espagnol a décidé d’aligner une équipe assez compétitive.

Une équipe remaniée du côté du PSG

Dans les buts, le coach du PSG a décidé d’accorder sa confiance à Gianluigi Donnarumma, qui a fait son retour lors du Trophée des Champions après sa grave blessure au visage contre Monaco en championnat le 18 décembre dernier. Le gardien italien sera défendu par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, qui récupère le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, dans le couloir gauche. En défense centrale, Lucas Beraldo est accompagné de Lucas Hernandez, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure. Nuno Mendes est aligné dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé d’aligner le trio Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Lee Kang-in. En attaque, Gonçalo Ramos retrouve une place de titulaire au côté d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Dix-septième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Benoît Millot – Arbitres assistants : Florian Gonçalves de Araujo et Julien Garrigues – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Pierre Gaillouste et Mathieu Grosbost