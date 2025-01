PSG / ASSE : les notes des Parisiens dans la presse

Pour son retour en Ligue 1 après la trêve hivernale, le PSG a réussi sa mission en s’imposant sur sa pelouse face à l’AS Saint-Etienne (2-1) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé.

Le PSG a parfaitement rempli sa mission. À l’entame de son marathon de matches, le club de la capitale s’est imposé sur sa pelouse face à l’AS Saint-Etienne (2-1) grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et reprend sept points d’avance en tête du championnat. Avec une équipe remaniée par Luis Enrique au coup d’envoi, les Rouge & Bleu ont affiché deux visages durant cette rencontre. Et certains ont réussi à se mettre en évidence.

Dembélé MVP, la belle surprise Mayulu, Ramos déçoit

Avec ses 10e et 11e buts de la saison, Ousmane Dembélé est logiquement élu homme du match. Il reçoit la note de son 8/10 dans Le Parisien. « Il démarre l’année en boulet de canon ! Buteur après un festival conclu du gauche (1-0, 13e), l’ex-Barcelonais s’est offert un doublé en ne tremblant pas sur son pénalty (2-0, 23e). Certes un peu plus discret en seconde période malgré un dernier rush non abouti (90e), il n’a pas hésité à participer à la création du jeu en délivrant, également, quelques changements d’aile délicieux. » De retour comme titulaire pour la première fois depuis sa blessure au genou, Lucas Hernandez a rassuré sur son état physique et récolte la note de 6/10 dans le quotidien francilien. « Pour sa première titularisation depuis sa grave blessure au genou le 1er mai 2024, il a soigné sa sortie dans l’axe de la défense. En dehors d’une erreur de relance rattrapée dans la foulée (6e), il n’a pas commis la moindre fausse note. Rassurant sur ses aptitudes physiques. Pacho le remplace (63e). »

Titulaire surprise dans l’entrejeu parisien, Senny Mayulu a encore marqué des points. Le Titi a montré son aisance technique et obtient la note de 6/10 dans L’Equipe. « Un toucher de balle soyeux, des renversements intelligents, des projections efficientes : le ‘Titi’, titularisé pour la deuxième fois de la saison, a montré l’étendue de sa palette. Ce gamin, généreux dans l’effort, sent le jeu comme peu. Pour rendre sa soirée encore plus belle, il lui a manqué un peu d’efficacité (duel perdu face à Larsonneur, 8e) et de la continuité dans sa prestation en seconde période. Remplacé par Vitinha (71e). » En revanche, Gonçalo Ramos n’a pas profité de sa titularisation pour se mettre en évidence. De retour comme titulaire ce dimanche, le Portugais a trop peu pesé dans cette rencontre (3/10). « Quelques relais dos au but, un travail de fixation des centraux mais au final, un bilan insuffisant : très peu trouvé dans de bonnes conditions (une frappe molle à la 10e, une reprise au premier poteau à la 45e + 2), il a finalement très peu pesé. Il est loin d’avoir éteint les débats sur ce poste de 9 », analyse L’E.