Psg joie
Image : psg.fr

PSG / Atalanta – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 septembre 2025

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG fait son entrée en lice en Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame.

Le PSG débute sa campagne de Ligue des champions ce mercredi soir. À cette occasion, les champions d’Europe accueillent l’Atalanta Bergame pour son retour au Parc des Princes en C1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a sorti son équipe la plus compétitive, en prenant compte des états de forme de chacun.

PSG / Atalanta : les compositions officielles

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’Atalanta Bergame ? Partagez votre pronostic dans les commentaire. Dimanche dernier, le PSG s’était imposé face au RC Lens grâce à un doublé de Bradley Barcola (2-0). Un bon résultat annoncé ici par Jacky fout et sus scrofa. Félicitations à eux !!!

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 septembre 2025

Articles similaires

Marquinhos

Direct CS – PSG / Atalanta (2-0, MT) – Un bijou de Kvara pour faire le break !!!

17 septembre 2025
Luis enrique

PSG / Atalanta : les compositions officielles

17 septembre 2025
Marquinhos

LdC – Parc des Princes, clubs italiens… Les chiffres clés avant PSG / Atalanta

17 septembre 2025
Ndjantou

Youth League – Le PSG démarre fort la compétition face à l’Atalanta

17 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page