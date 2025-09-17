PSG / Atalanta – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG fait son entrée en lice en Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame.

Le PSG débute sa campagne de Ligue des champions ce mercredi soir. À cette occasion, les champions d’Europe accueillent l’Atalanta Bergame pour son retour au Parc des Princes en C1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a sorti son équipe la plus compétitive, en prenant compte des états de forme de chacun.

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’Atalanta Bergame ? Partagez votre pronostic dans les commentaire. Dimanche dernier, le PSG s’était imposé face au RC Lens grâce à un doublé de Bradley Barcola (2-0). Un bon résultat annoncé ici par Jacky fout et sus scrofa. Félicitations à eux !!!