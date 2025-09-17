PSG / Atalanta – Enrique : « Ça a été une très bonne soirée »

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Parc des Princes (4-0).

Luis Enrique a vu son équipe marcher sur l’Atalanta Bergame ce mercredi soir lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-0). Comme pour la rencontre contre Lens dimanche dernier, le coach du PSG a vécu la première mi-temps de la rencontre contre les Italiens depuis les tribunes du Parc des Princes avant de redescendre sur le banc pour la seconde période. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a salué la prestation de ses joueurs ce soir.

« Je pense que ça fait aussi plaisir aux supporters »

« L’important, c’était de voir une équipe faire un très bon match et de voir la réaction des supporters. C’est le début de cette compétition et on est content. Heureux de l’évolution de l’équipe ? Aujourd’hui, il y a eu beaucoup de rythme dès les premières minutes, peut-être un peu trop. Cela a été difficile de surmonter leur pression. Mais, on s’est procuré beaucoup d’occasions de marquer. Je pense que l’on a mérité la victoire, mais ça a été difficile. On a dû bien préparer le match, on a dû faire une bonne performance pour surmonter cette Atalanta. Faire des choses pour surprendre nos adversaires ? Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprise. Il faut seulement chercher à améliorer chaque phase de jeu. Avec la qualité des joueurs, aujourd’hui, on a pu voir beaucoup de choses que nous voulons continuer à faire. Ça fait plaisir et je pense que ça fait aussi plaisir aux supporters. Ça a été une très bonne soirée. Le penalty et la blessure de Joao Neves ? Je pense que la blessure, ça a été un peu inattendu. On doit attendre de voir ce que dit le médecin. Pour le penalty, je pense que tu dois demander à Barcola, pas au coach (rire !). »