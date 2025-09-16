PSG / Atalanta – Kang-in Lee titulaire dans le couloir droit ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. Avec l’absence de Doué et l’incertitude autour de Kvaratskhelia, Kang-in Lee pourrait être titulaire à droite de l’attaque.

Un peu plus de trois mois après avoir remporté la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG retrouve la compétition demain soir. Pour le premier match de défense de son titre, le club de la capitale affronte l’Atalanta Bergame au Parc des Princes dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Lucas Beraldo, blessés. Il pourra par contre compter sur Kang-in Lee, qui s’est blessé à la cheville contre Lens dimanche (2-0).

Un milieu et une défense sans surprises

Selon Le Parisien, l’international sud-coréen pourrait être titulaire dans le couloir droit de l’attaque du PSG, Khvicha Kvaratskhelia n’étant pas sûr de pouvoir tenir sa place, lui qui était aussi sorti sur blessure contre les Lensois. Le numéro 19 parisien devrait accompagner Bradley Barcola et Gonçalo Ramos en attaque. Entré en cours de jeu contre Lens après avoir été laissé au repos par la sélection en raison d’une fatigue musculaire, Fabian Ruiz devrait retrouver une place de titulaire, estime le quotidien francilien. Il formerait le trio du milieu avec Joao Neves et Vitinha. En défense, ce devrait également être du classique avec Achraf Hakimi dans le couloir droit, une charnière Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes qui occuperait le poste de latéral gauche. Dans les buts, sans surprise, Lucas Chevalier devrait être titularisé et connaître ainsi son premier match de Ligue des champions sous le maillot du PSG.