PSG / Atalanta – Le groupe du club italien sans Lookman

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club italien se déplace à Paris sans Ademola Lookman.

Si Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo, Ivan Juric a fait le choix de se passer d'Ademola Lookman.

Gianluca Scamacca aussi absent

L’international nigérian, l’un des meilleurs joueurs du club italien ces dernières saisons, est en conflit avec sa direction après le mercato estival durant lequel il voulait partir à l’Inter Milan, mais qu’il était finalement resté à l’Atalanta, ce dernier refusant d’accepter plusieurs offres du dernier finaliste de la Ligue des champions. L’Atalanta Bergame devra aussi faire sans son attaquant, Gianluca Scamacca.

Le groupe de l’Atalanta