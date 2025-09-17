Luis enrique
Image : psg.fr

PSG / Atalanta – Le groupe parisien avec Kvaratskhelia 

17 septembre 2025

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. Incertain pour ce match, Khvicha Kvaratskhelia figure bien dans le groupe.

Le PSG va débuter la défense de son titre ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre contre les Italiens, Luis Enrique va devoir se passer d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés avec l’équipe de France et absents plusieurs semaines, mais également de Lucas Beraldo, victime d’une entorse à la cheville gauche contre Lens dimanche après-midi (2-0). 

Kang-in Lee également présent

Touché au mollet lors de cette même rencontre, Khvicha Kvaratskhelia était incertain pour cette rencontre entre le PSG et l’Atalanta Bergame. Absent de l’entraînement de veille de match, l’international géorgien figure bien dans le groupe de Luis Enrique pour cette première rencontre de Ligue des champions. C’est également le cas de Kang-in Lee, touché à la cheville contre les Lensois. Régulièrement convoqué avec les pros, Noham Kamara est bien laissé à la disposition de la Youth League, qui affronte également l’Atalanta ce mercredi après-midi (14h30).

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho
  • Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves
  • Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Lee, Barcola, Mbaye


