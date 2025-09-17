PSG / Atalanta : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Les champions d’Europe font leur entrée en lice. Ce mercredi soir, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’Atalanta Bergame pour son premier match de cette édition 2025-2026 de Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu voudront parfaitement démarrer leur campagne européenne devant leur public. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Lucas Beraldo, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, et le technicien espagnol a dû faire un choix en attaque.

Mayulu titulaire en attaque

Dans les buts, Lucas Chevalier est titulaire. Il sera protégé par la défense-type composée d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs défensifs et de la charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le fameux trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est associé. En attaque, Bradley Barcola est aligné et sera accompagné de Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu. Gonçalo Ramos débute donc sur le banc.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Atalanta Bergame

1ère journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Sandro Schärer – Arbitres assistants : Stéphane De Almeida et Jonas Erni – Quatrième arbitre : Lionel Tschudi – VAR : Bastian Dankert et Fedayi San

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N. Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Remplaçants : Safonov, Marin, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Zaïre-Emery, Mbaye

Le XI de l'Atalanta : Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Bellanova, Musa, De Roon (c), Bernasconi – Pasalic – De Ketelaere, Maldini Remplaçants : Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardzic, Obric, Camara, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic

