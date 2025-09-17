PSG / Atalanta – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Atalanta Bergame lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il semble avoir une seule incertitude dans le onze aligné par Luis Enrique.

Champion d’Europe en titre, le PSG commence la défense de son titre en Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés avec l’équipe de France et absents plusieurs semaines, mais également sans Lucas Beraldo, victime d’une entorse de la cheville contre Lens dimanche. Aussi sorti sur blessure contre les Lensois, Khvicha Kvaratskhelia est incertain pour cette rencontre de Ligue des champions.

Mbaye ou Lee dans le couloir droit ?

Dans les buts, le coach du PSG devrait aligner Lucas Chevalier. En défense, pas de surprise non plus avec le quatuor aligné lors de tous les gros matches la saison dernière, Achraf Hakimi à droite, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu, ce devrait également être du classique avec Joao Neves et Fabian Ruiz qui entourent Vitinha. C’est en attaque qu’un doute plane. Avec les absences de Désiré Doué et Ousmane Dembélé mais également les interrogations autour de Khvicha Kvaratskhelia, la place du troisième attaquant avec Gonçalo Ramos et Bradley Barcola pose question. Pour Le Parisien et RMC Sport, c’est Kang-in Lee, touché à la cheville contre Lens, qui devrait occuper le couloir droit. Pour L’Equipe, c’est le titi Ibrahim Mbaye qui devrait être titularisé dans le couloir droit.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, N. Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola.

Le XI probable du PSG selon RMC Sport et Le Parisien : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Fabian Ruiz, Neves, Vitinha – Lee, Ramos, Barcola

Le XI probable de l'Atalanta Bergame : Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kossounou (ou Djimsiti) – Bellanova, Pasalic, De Roon (cap.), Zalewski – De Ketelaere, Krstovic, Sulemana (ou Maldini)

compositions probables PSG / Atalanta (Le Parisien)