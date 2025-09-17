Lee luis enrique
Image : psg.fr

PSG / Atalanta – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 septembre 2025

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Atalanta Bergame lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il semble avoir une seule incertitude dans le onze aligné par Luis Enrique.

Champion d’Europe en titre, le PSG commence la défense de son titre en Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés avec l’équipe de France et absents plusieurs semaines, mais également sans Lucas Beraldo, victime d’une entorse de la cheville contre Lens dimanche. Aussi sorti sur blessure contre les Lensois, Khvicha Kvaratskhelia est incertain pour cette rencontre de Ligue des champions

A voir aussi : Marquinhos : « Gagner une nouvelle Ligue des champions, c’est quelque chose qui me motive »

Marquinhos : « Gagner une nouvelle Ligue des champions, c’est quelque chose qui me motive »
canalsupporters.com

Mbaye ou Lee dans le couloir droit ?

Dans les buts, le coach du PSG devrait aligner Lucas Chevalier. En défense, pas de surprise non plus avec le quatuor aligné lors de tous les gros matches la saison dernière, Achraf Hakimi à droite, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu, ce devrait également être du classique avec Joao Neves et Fabian Ruiz qui entourent Vitinha. C’est en attaque qu’un doute plane. Avec les absences de Désiré Doué et Ousmane Dembélé mais également les interrogations autour de Khvicha Kvaratskhelia, la place du troisième attaquant avec Gonçalo Ramos et Bradley Barcola pose question. Pour Le Parisien et RMC Sport, c’est Kang-in Lee, touché à la cheville contre Lens, qui devrait occuper le couloir droit. Pour L’Equipe, c’est le titi Ibrahim Mbaye qui devrait être titularisé dans le couloir droit. 

  • Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, N. Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Mbaye, Ramos, Barcola.
  • Le XI probable du PSG selon RMC Sport et Le Parisien : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Fabian Ruiz, Neves, Vitinha – Lee, Ramos, Barcola
  • Le XI probable de l’Atalanta Bergame : Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kossounou (ou Djimsiti) – Bellanova, Pasalic, De Roon (cap.), Zalewski – De Ketelaere, Krstovic, Sulemana (ou Maldini)
Compositions probables psg atalanta le parisien
compositions probables PSG / Atalanta (Le Parisien)
Compositions probables psg atalanta l'equipe
compositions probables PSG / Atalanta (L’Equipe)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 septembre 2025

Articles similaires

Kamara

Noham Kamara va redescendre jouer avec la Youth League

17 septembre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : LDC, Atalanta, Lucas Chevalier…

17 septembre 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

16 septembre 2025
Tribune cs

Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

16 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page