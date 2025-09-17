PSG / Atalanta – Les notes des joueurs parisiens

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame. Les Parisiens ont brillé devant leur public.

Un peu plus de trois mois après sa victoire en finale contre l’Inter Milan (5-0), le PSG retrouvait la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atlanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique alignait une équipe qui peut ressembler à une équipe type avec les absences de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Premier buteur de la rencontre, Marquinhos a évolué à un très haut niveau ce soir. Le capitaine du PSG a initié un pressing très haut dès le début du match et a récupéré un ballon pour ensuite marquer dans un rôle d’attaquant. Depuis la victoire le 31 mai dernier, on sent un Marquinhos libéré et qui retrouve son niveau de ses meilleures saisons sous le maillot du PSG. Son compère en défense centrale, Willian Pacho a également offert une solide prestation. Il a remporté plusieurs duels aériens et a répondu présent quand on avait besoin de lui.

A voir aussi : Chevalier : « C’est plaisant de jouer avec ces joueurs-là »

Bradley Barcola maladroit

Autre joueur de la défense du PSG qui a brillé, Nuno Mendes. Partout dans son couloir, il n’a pas hésité à apporter le danger en attaque avec des montées et des accélérations incessantes. Il a été récompensé par un but. L’international portugais est très certainement l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. Incertain pour ce match après une blessure contractée contre Lens dimanche après-midi, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des détonateurs de l’attaque du PSG ce soir. Insaisissable, le numéro 7 parisien a beaucoup tenté et validé son très bon match avec un magnifique but. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque du PSG, Bradley Barcola a une nouvelle fois déstabilisé la défense de l’Atalanta Bergame avec ses dribbles et sa vitesse. Il a malheureusement pêché dans le dernier geste, à part sur son but refusé pour un hors-jeu où il avait parfaitement ajusté le gardien italien. Il a aussi très mal tiré le penalty qui aurait pu offrir au PSG une avance de trois buts avant la mi-temps.