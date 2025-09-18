PSG / Atalanta – Les notes des Parisiens dans la presse

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a brillé sur sa pelouse face à l’Atalanta Bergame (4-0). Des débuts réussis pour les champions d’Europe.

Champion d’Europe en titre, le PSG était attendu pour son retour en Ligue des champions. Et les joueurs de Luis Enrique n’ont pas déçu en infligeant une correction à l’Atalanta Bergame (4-0). Pourtant privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué en attaque, le club parisien n’a laissé aucune chance à la formation italienne avec ce large succès. Et tous les Parisiens ont répondu présents au Parc des Princes.

Kvaratskhelia performant, Nuno Mendes inarrêtable, Marquinhos en mode patron

Élu homme du match et buteur, Khvicha Kvaratskhelia a brillé dans cette rencontre. Le Géorgien reçoit la note de 8/10 dans le quotidien L’Equipe. « Que dire de son but au terme d’une action individuelle (39e) ? Sublime. Incertain ces derniers jours, le Géorgien avait des jambes, contrairement à ses premières sorties cette saison. Son activité et sa qualité de passe ont complètement déstabilisé les Italiens. » Et un autre joueur a marqué les esprits, Nuno Mendes. « Des différences énormes balle au pied. Le Portugais a été quasi inarrêtable lorsqu’il est arrivé lancé, avec des dégâts considérables dans la défense de l’Atalanta (5e, 13e). Récompensé d’un but après avoir éliminé De Roon et résisté à Bellanova (51e) », salue le quotidien sportif qui lui octroie également la note de 8/10.

Premier buteur du match, Marquinhos a aussi marqué les esprits par son leadership. Le capitaine des Rouge & Bleu obtient la note de 7.5/10 dans Le Parisien. « Le capitaine a été omniprésent et comme un symbole, il est celui qui a lancé de la meilleure des manières cette nouvelle campagne. Buteur en renard des surfaces (3e) après avoir lui-même récupéré le ballon à 70 m de sa cage, le défenseur se distingue deux minutes plus tard par une ouverture millimétrée pour Nuno Mendes. Dans tous les bons coups, il provoque le pénalty, finalement raté par Barcola, après avoir été fauché dans la surface. » Autre belle performance, celle de Fabian Ruiz (7/10). L’Espagnol continue de montrer son importance dans le collectif de Luis Enrique. « Désormais, l’Espagnol ne nous étonne plus lorsqu’il évolue à ces hauteurs. Auteur du centre qui amène le but de Marquinhos, il a régalé le Parc avec une talonnade géniale pour Hakimi dans la surface (10e). Toujours très actif et mobile, le numéro 8 affiche une disponibilité tellement précieuse… », analyse le journal francilien

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 5 – Hakimi 6, Marquinhos 7, Pacho 6, Nuno Mendes 8 – J.Neves 6, Vitinha 6, F.Ruiz 7 – Kvaratskhelia 8, Mayulu 5, Barcola 5 / Luis Enrique 7

