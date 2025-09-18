PSG / Atalanta – Mayulu, Barcola, Marquinhos, Classique… la conférence d’après-match de Luis Enrique

Pour ses débuts dans cette édition 2025-2026 de Ligue des champions, le PSG n’a laissé aucune chance à l’Atalanta Bergame avec un large succès (4-0).

Le retour des champions d’Europe en Ligue des champions était attendu et ils n’ont pas déçu. Pour son entrée en lice dans la compétition, le PSG affrontait l’Atalanta Bergame au Parc des Princes. Et les Rouge & Bleu se sont montrés intraitables avec un large succès sur le score de 4-0. Le club parisien a notamment pu compter sur les belles performances de Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Fabian Ruiz ou encore Marquinhos. Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique est revenu sur la prestation de son équipe.

Son équipe a-t-elle envoyé un message à l’Europe avec cette victoire ?

« Ce n’est pas notre intention. C’était de bien débuter cette compétition très importante pour nous. On a fait un très bon match. Ce que j’ai aimé c’est la mentalité, l’intensité. On a créé beaucoup de situations. On a surmonté un pressing très haut. »

Est-ce un objectif de finir dans le top 8 ?

« Il n’y a pas vraiment d’objectif, parce que comme vous le savez, notre calendrier est très différent de celui des autres. Ce sera difficile de gagner cinq matches et de faire un nul, car on a le calendrier le plus compliqué. »

Des nouvelles de João Neves ?

« Rien sur João parce qu’il faut faire des examens. »

Comment aborde-t-il le match face à Marseille dimanche ?

« J’ai vu leur match (face au Real Madrid). On connaît l’importance de ce rendez-vous, pour les supporters comme pour le club. C’est une rivalité forte, et nous sommes heureux de disputer ce genre de rencontre. J’espère qu’on pourra jouer à un haut niveau et gagner ce match. Tout le monde veut participer à ce type de confrontations. Et j’aime entraîner pour ces matches. C’est un Classique. »

Son analyse de la première période depuis les tribunes

« C’est toujours mieux pour avoir des informations et une meilleure vision. L’équipe a surmonté le pressing de manière brillante. On voit mieux l’identité de l’adversaire. Ils étaient plus bloc médian en seconde période mais on a continué à dominer. A l’extérieur, je ne pense pas rester en haut. Pour mon intégrité, c’est mieux de rester en bas. »

La titularisation de Senny Mayulu

« On a estimé qu’avec la pression haute de l’Atalanta, utiliser Mayulu en numéro 9, avec beaucoup de mobilité, des appels en profondeur mais aussi la capacité à recevoir des ballons dans les pieds, pouvait vraiment nous aider. Et on a réussi à se créer beaucoup d’occasions de cette façon. »

Le premier but en Ligue des champions marqué par Marquinhos, comme un symbole

« C’est toujours joli de voir un défenseur marquer. Il marque souvent et il peut encore plus marquer. Il a cette qualité sur coup de pied arrêté. C’est beau de voir cette mentalité. »

Le penalty manqué de Barcola

« C’est moi qui désigne les tireurs. On a plusieurs joueurs capables de s’en charger, mais on a pensé que Bradley pouvait le faire ce soir, car il n’avait pas encore marqué de cette manière. En général, ce sont plutôt Dembélé, Vitinha, Ramos ou Nuno Mendes qui les tirent. »

La préparation physique est-elle terminée ?

« Nous avons eu très peu de jours de repos cet été, donc on est encore dans la continuité de la forme de la saison dernière. Mais on aime jouer au football, on est prêts pour cette compétition. C’est le début de la saison, bien sûr, mais il faut toujours aborder les choses avec un état d’esprit positif. C’est la meilleure manière d’avancer. »