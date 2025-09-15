PSG / Atalanta – Optimisme autour de Kvaratskhelia

Sorti sur blessure face au RC Lens, l’attaquant du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, pourrait être apte pour le match de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame.

Après une victoire au goût amer face au RC Lens ce dimanche en raison des nombreux blessés, le soulagement est désormais présent dans les rangs parisiens. En effet, lors de la rencontre face aux Sang & Or, Luis Enrique avait déploré trois nouvelles blessures : Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-In et Lucas Beraldo. S’il faudra encore se montrer patient pour connaître l’exactitude de la blessure du Sud-Coréen, les nouvelles sont plutôt bonnes concernant les deux autres blessés.

Des premiers examens rassurants

Sorti sur civière après une torsion de sa cheville gauche, Lucas Beraldo ne souffrirait que d’une entorse à la cheville, sans atteinte au niveau des ligaments. S’il se dirige vers un forfait face à l’Atalanta, l’absence du Brésilien ne devrait pas être trop longue. Et concernant Khvicha Kvaratskhelia, il a été contraint de céder sa place en raison d’un coup au mollet gauche suite à une grosse semelle d’Odsonne Edouard. Et les nouvelles sont rassurantes sur son état de santé comme le rapportent les trois médias français, L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport. Les premiers examens ont été rassurants. Dans l’entourage du joueur, « on se voulait ce lundi midi rassurant, confirmant les douleurs mais en n’écartant pas une présence dans le groupe mercredi contre l’Atalanta Bergame en Ligue des champions », précise le quotidien sportif.

Les premiers examens ont révélé une légère blessure et le numéro 7 des Rouge & Bleu pourrait même tenir sa place en Ligue des champions, confirme Le Parisien. « Ce lundi matin, on n’excluait pas sa présence dans le groupe du PSG pour la réception de l’Atalanta mercredi pour l’entrée en lice en Ligue des champions. Très précautionneux, Luis Enrique ne prendra aucun risque avec Kvaratskhelia. Mais une forme d’optimisme entourait, en tout cas, ce dossier. » Pour rappel, les Rouge & Bleu seront à coup sûr privés d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour ce premier match de Ligue des champions.

🚨 Examens RASSURANTS pour Kvaratskhelia ! Il pourrait être dans le groupe pour affronter l’Atalanta ! ⏳🇬🇪



[Le Parisien] pic.twitter.com/dDSOle9vYz — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 15, 2025