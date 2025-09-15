Ligue des Champions Parc des Princes
PSG / Atalanta – Un arbitre suisse au sifflet

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG entamera sa campagne de Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame.

Les champions d’Europe remettent leur titre en jeu. Cette semaine, l’édition 2025-2026 de la Ligue des champions débute. Dans un groupe relevé, les tenants du titre vont entamer leur campagne de C1 avec la réception de l’Atalanta Bergame (mercredi à 21h sur Canal Plus). Et à J-2 du match, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral qui dirigera cette rencontre.

PSG / Atalanta – Optimisme autour de Kvaratskhelia

Sandro Schärer arbitre principal

L’arbitre suisse Sandro Schärer sera aux commandes. Il sera assisté par ses compatriotes Stéphane De Almeida et Jonas Erni. Lionel Tschudi sera le quatrième arbitre. Enfin, l’Allemand Bastian Dankert et le Suisse Fedayi San seront chargés du VAR. Sandro Schärer a dirigé à une seule reprise le PSG en Ligue des champions. Il faut remonter à la saison 2021-2022 avec un match nul face au Club Bruges (1-1) en phase de groupes. Lors de l’exercice précédent, il avait arbitré cinq rencontres de Ligue des champions (20 cartons jaunes distribués) dont le huitième de finale LOSC / Borussia Dortmund (1-2) et le quart de finale Bayern Munich / Inter Milan (1-2).

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum15 septembre 2025

