PSG / Atalanta – Une décision attendue ce mardi pour Lee Kang-In

Blessé lors de la victoire face au RC Lens ce dimanche, le milieu offensif du PSG, Lee Kang-In, en saura plus ce mardi quant à sa présence face à la l’Atalanta Bergame.

Pour ses débuts dans cette nouvelle campagne de Ligue des champions ce mercredi face à l’Atalanta Bergame (21h), le PSG avance avec quelques incertitudes dans son effectif. Et pour cause, en plus des blessés Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Luis Enrique a déploré trois blessures supplémentaires lors de la victoire contre le RC Lens (2-0) ce dimanche. Sorti sur civière, Lucas Beraldo souffrirait d’une entorse à la cheville gauche et sa présence pour cette rencontre européenne semble compromise. Victime d’un coup au mollet, Khvicha Kvaratskhelia a des chances de figurer dans le groupe face au club italien. Enfin, concernant Lee Kang-In, l’incertitude demeure toujours.

Une gêne persistante à la cheville

Touché à la cheville, l’international sud-coréen a dû quitter ses partenaires. Et comme le rapporte L’Equipe, le numéro 19 parisien ressent toujours une douleur, « pas sur les courses mais sur les frappes de balle. » Ainsi, des nouveaux tests seront effectués ce mardi à l’entraînement, à la veille du match face à l’Atalanta Bergame, afin de « déterminer ses sensations et prendre une décision quant à sa participation à cette première journée de la phase de Ligue. »De son côté, RMC Sport précise que Lee Kang-In a passé des examens qui n’ont rien révélé de grave, même s’il ressent toujours une gêne persistante à sa cheville. Il faudra donc attendre mardi pour y voir plus clair sur son état de forme et sa présence ou non dans le groupe parisien.