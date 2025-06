PSG / Atlético de Madrid – Les compositions probables

Ce dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte l’Atlético de Madrid en Coupe du monde des clubs. Luis Enrique devrait aligner une équipe proche de son équipe type.

Quinze jours après sa victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG retrouve les terrains ce dimanche soir avec la première rencontre de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs contre l’Atlético de Madrid. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Blessés, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Gabriel Moscardo devraient être laissés au repos. Malgré la saison éreintante, le coach du PSG devrait aligner une équipe qui se rapproche de son équipe type.

Gonçalo Ramos en pointe de l’attaque

Pour L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, le coach du PSG devrait aligner sa défense type. Gianluigi Donnarumma garderait les buts et serait défendu par le quatuor Achraf Hakimi, au poste d’arrière droit, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Pour le reste de l’équipe, ils sont tous unanimes. Fabian Ruiz accompagnerait Vitinha et Joao Neves au milieu. En ce qui concerne l’attaque, il n’y avait un doute sur qui remplacerait Ousmane Dembélé en pointe de l’attaque. Et Luis Enrique devrait opter pour Gonçalo Ramos. L’international portugais serait associé à Désiré Doué dans le couloir droit et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche.

Le XI probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Ramos, Kvaratskhelia

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable de l’Atlético de Madrid : Oblak – Llorente (ou Molina), Le Normand, Gimenez, Galan- Simeone, Koke (cap.), De Paul, Lino – Griezmann, Alvarez

équipes probables PSG / Atlético de Madrid (Le Parisien)