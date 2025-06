PSG / Atlético de Madrid – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche, le PSG a surclassé l’Atlético de Madrid lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Le collectif a une nouvelle fois brillé ce soir.

Pour son entrée en lice dans la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontait l’Atlético de Madrid ce dimanche soir. Quelques mois après la confrontation remportée par le club madrilène en Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes (1-2), les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée des Colchoneros (4-0), dans la lignée de ces performances depuis le début de l’année 2025.

Vitinha stratosphérique

Dans cette rencontre à sens unique, le PSG a vu une nouvelle fois Vitinha être le maestro du milieu de terrain. L’international portugais a dicté le tempo du match et a été la première rampe de lancement des attaques parisiennes. Il a été récompensé de sa grosse performance par un très beau but où il a pu pénétrer facilement à l’approche de la surface madrilène et ajuster Oblak. Premier buteur du match, Fabian Ruiz a été au niveau qu’il affiche ces derniers mois sous le maillot du PSG et de la sélection espagnole. Omniprésent au milieu de terrain et harceleur dès la perte du ballon, il a tout de même eu du déchet sur certaines de ses passes, ce qui a gâché certaines belles situations. Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG, Nuno Mendes a une nouvelle fois été stratosphérique. Dans tous les bons coups offensifs, il a également été précieux défensivement les peu de fois où l’Atlético s’est approché de la surface parisienne. Il aurait tout de même pu être plus près de Julian Alvarez sur le but refusé des Colchoneros. Son pendant à droite, Achraf Hakimi, a, lui aussi, livré une prestation XXL, comme depuis le début de la saison.