PSG / Atlético – Le groupe parisien sans surprise

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Et Luis Enrique pourra compter sur la quasi totalité de son effectif.

Le PSG n’aura pas le droit à l’erreur ce mercredi soir au Parc des Princes. Opposé à l’Atlético de Madrid, également en manque de points dans la compétition, le club parisien devra livrer une belle bataille pour remporter la victoire et se relancer dans ce classement général de C1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasi au complet où seuls les absents de longue date manqueront à l’appel : Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Un groupe de 21 joueurs a été convoqué pour cette rencontre face aux Colchoneros.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

: Donnarumma, Safonov, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, N.Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, N.Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

: Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Dembélé, Asensio, Doué, Kolo Muani, Barcola