PSG / Atlético – Les compositions officielles

Ce dimanche (21h sur TF1 et DAZN), le PSG affronte l’Atlético de Madrid pour son entrée en lice en Coupe du monde des clubs. Les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Deux semaines après sa victoire en Ligue des champions, le PSG retrouve la compétition ce dimanche (21h en France, sur TF1 et DAZN). Pour son entrée en lice en Coupe du monde des clubs, les champions d’Europe vont affronter l’Atlético de Madrid, au Rose Bowl de Pasadena. Sans Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Gabriel Moscardo, Luis Enrique a décidé d’aligner sa meilleure équipe pour cette rencontre face aux Colchoneros.

Gonçalo Ramos aligné en attaque

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prend place. Pas de surprise en défense avec les titularisations d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, le brillant trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est associé. Enfin, en attaque, Gonçalo Ramos est titulaire en l’absence d’Ousmane Dembélé et sera accompagné par Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sur les ailes.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Atlético de Madrid

1ère journée de la Coupe du monde des Clubs – Stade : Rose Bowl Stadium – Horaire : 21 heures en France – Diffuseurs : TF1 et DAZN – Arbitre principal : Istvan Kovacs

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Tenas, Beraldo, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Zaïre-Emery, Kamara, Mbaye

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia Le XI de l’Atlético : Oblak (c) – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – De Paul, Barrios, Giuliano, Lino – Griezmann, Alvarez Remplaçants : Musso, Gomis, Gimenez, Azpilicueta, Molina, Witsel, Reinildo, Kostic, Gallagher, Koke, Lemar, Riquelme, Sorloth, Correa, C.Martins

: Oblak (c) – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan – De Paul, Barrios, Giuliano, Lino – Griezmann, Alvarez

