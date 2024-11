PSG / Atlético – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille l’Atlético de Madrid en Ligue des champions dans un match à enjeu. Et Luis Enrique ne devrait pas réserver de surprises pour cette rencontre.

Le PSG aura à coeur de se relancer dans cette campagne de Ligue des champions. Avec seulement quatre points pris en trois rencontres, le club de la capitale pointe à la 23e place du classement. Cependant, les Rouge & Bleu feront face à un adversaire également en difficulté (3 pts). Une rencontre qui aura donc son importance pour les deux formations. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourra s’appuyer sur un groupe presque au complet où seuls les absents de longue date (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos) manqueront à l’appel.

Asensio préféré à Lee en attaque ?

Mais, l’entraîneur parisien pourrait-t-il réserver des surprises dans son onze de départ ? À ce jour, un seul doute subsiste concernant le poste de faux numéro 9. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait finalement retrouver sa place de titulaire. En défense, pas de surprise à prévoir avec les titularisations d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes au poste de latéraux et une charnière centrale composée de Marquinhos et Willian Pacho. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery est pressenti pour retrouver sa place de titulaire en lieu et place du décevant Fabian Ruiz et ainsi accompagner les deux Portugais, Vitinha et João Neves. Enfin, pour l’attaque, L’Equipe opte pour un trio composé d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les ailes et de Marco Asensio en position de faux numéro 9. Du côté du Parisien, un doute subsiste toujours entre l’Espagnol et Lee Kang-In à la pointe de l’attaque.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Asensio (ou Lee), Barcola

Le XI probable de l'Atlético : Oblak – Simeone, Molina, Witsel, Lenget, Reinildo (ou Galan) – Barrios, Koke (c), De Paul – Griezmann, J.Alvarez

Les compositions probables PSG / Atlético (L’Equipe)