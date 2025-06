PSG / Atlético – Les Madrilènes pointent du doigt l’arbitrage

Battu sèchement par le PSG dans un match à sens unique (4-0), l’Atlético de Madrid n’a pas apprécié l’arbitrage d’Istvan Kovacs.

Fébrilité défensive, mauvaise agressivité, état d’esprit détestable et mauvais perdant, l’Atlético de Madrid a été complètement dépassé lors de sa lourde défaite face au PSG (4-0) pour le premier match de groupe de cette Coupe du monde des clubs. Si les Madrilènes reconnaissent la supériorité de l’équipe de Luis Enrique durant cette rencontre, ils n’ont pas digéré l’arbitrage d’Istvan Kovacs.

« Ça suffit, j’en ai marre »

Après la rencontre, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, n’a pas hésité à pointer du doigt le niveau de l’arbitre : « Après 14 ans, j’en ai assez de parler des arbitres. Ça suffit, j’en ai marre. J’en ai assez de parler de sujets répétitifs. Sinon, on a toujours l’air d’être des victimes et je ne me sens victime de rien. On a joué contre un adversaire formidable, meilleur que nous. Mais les détails sont évidents », a déclaré le technicien argentin avant de revenir sur la prestation de son équipe, dans des propos rapportés par Le Parisien. « Du point de vue de l’intention et de l’engagement, j’ai vu une équipe qui a toujours voulu y arriver, mais qui n’y est pas parvenue. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas essayé, le PSG était meilleur, supérieur, il nous a pris le ballon, ne nous a pas laissé échapper la pression. » Le coach argentin s’est aussi permis une petite pique amère. « Le PSG est une grande équipe de jeunes joueurs. Quand Luis Enrique avait besoin d’un joueur sur l’aile gauche, ils ont sorti 70M€ pour recruter quelqu’un en janvier (Khvicha Kvaratskhelia). Ensuite, il faut les faire jouer, et c’est une équipe qui a toujours fait ça. »

De son côté, le capitaine et milieu espagnol, Koke, a également reconnu la supériorité parisienne mais s’est aussi plaint de l’arbitrage d’Istvan Kovacs. « On a même marqué le 2-1, mais il l’a annulé avec une faute. S’il veut la siffler, il la sifflera, et s’il ne la siffle pas, il ne la sifflera pas. On a tous vu ce qui s’est passé, les petits détails… ça tombait toujours du même côté. Le PSG est un vainqueur honnête, vu son niveau, il était meilleur. On les félicite. » Pour rappel, l’Atlético de Madrid a récolté sept cartons jaunes et un carton rouge dans cette rencontre.