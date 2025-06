PSG / Atlético – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a réussi son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs en livrant une prestation de haut vol face à l’Atlético de Madrid (4-0).

Le PSG a parfaitement respecté son nouveau statut de champion d’Europe. Attendus après leur sacre en Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas déçu pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde des clubs. Face à une équipe de l’Atlético de Madrid dépassée et impuissante, les Rouge & Bleu n’ont jamais douté dans cette rencontre avec un large succès sur le score de 4-0. Et pour ce choc du groupe B, le coach parisien avait décidé d’aligner sa meilleure équipe possible en prenant en compte les absences d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

À lire aussi : PSG / Atlético de Madrid – Les notes des joueurs parisiens

Le milieu du PSG brille, G.Ramos ne convainc pas

Élu homme du match et buteur, Vitinha a été dans la lignée des ses dernières prestations au PSG et au Portugal. Le milieu parisien obtient la note de 7/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Véritable plaque tournante du jeu parisien, le Portugais a été une nouvelle fois précieux dans sa capacité à se démarquer et à ouvrir des espaces pour ses partenaires. Le chef d’orchestre de l’entrejeu a sublimé sa prestation par un but inscrit avec lucidité et sang-froid (45e) juste avant la mi-temps. Un joueur vraiment essentiel », salue LP. Son compère de l’entrejeu, Fabian Ruiz, a également ébloui la rencontre. Auteur de l’ouverture du score, l’Espagnol reçoit la note de 7.5/10 dans le quotidien francilien. « Quelle activité de la part du milieu espagnol. D’entrée de jeu, on l’a vu couvrir beaucoup d’espace, se projeter (19e, 25e) et embêter les Madrilènes par ses déplacements incessants. Très disponible, il est à la conclusion d’un joli mouvement collectif en ouvrant la marque d’une jolie frappe du gauche à l’entrée de la surface (19e). Tellement précieux. »

Autre joueur en grande forme ces dernières semaines, Khvicha Kvaratskhelia. En plus de sa générosité habituelle, le Géorgien a délivré deux passes décisives dans ce match. Il récolte la note de 8/10 dans L’Equipe, soit la meilleure note parisienne. « Quelle générosité dans les courses et les replis défensifs du Géorgien à l’image de son repli de la 42e minute. Aligné attaquant gauche, il n’a pas oublié d’être dangereux (frappe en pivot à la 17e), décisif non plus avec deux passes décisives sur les deux premières réalisations (19e, 45e + 1). Un enchaînement avec une frappe enveloppée qu’Oblak a détourné sur sa barre (49e). » En l’absence d’Ousmane Dembélé, qui se remet de sa lésion du quadriceps gauche, Gonçalo Ramos a été aligné à la pointe de l’attaque. Mais, l’international n’a pas convaincu et obtient la note de 4/10 dans les deux quotidiens. « Le Portugais a livré une prestation quelconque. Deux frappes cadrées mais sans danger (16e, 38e), repris dans la surface (44e) », déplore L’E.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 7, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 7 – J.Neves 6, Vitinha 7, F.Ruiz 7 – Doué 6, G.Ramos 4, Kvaratskhelia 8 / Luis Enrique 8

(L’Equipe) : Donnarumma 6 – Hakimi 7, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 7 – J.Neves 6, Vitinha 7, F.Ruiz 7 – Doué 6, G.Ramos 4, Kvaratskhelia 8 / Luis Enrique 8 Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6 – Hakimi 6, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 5 – J.Neves 6, Vitinha 7, F.Ruiz 7.5 – Doué 5, G.Ramos 4, Kvaratskhelia 7.5