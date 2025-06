PSG / Atlético Madrid – Diego Simeone : « Ils ont sorti 70 millions pour recruter Kvaratskhelia en janvier »

Le PSG a parfaitement réussi son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs en s’imposant largement (4-0) face à l’Atlético Madrid. A l’issue de la rencontre, outre l’aspect sportif, c’est les réactions des Colchoneros qui font réagir dans les médias.

Pour son premier match dans son histoire avec la Coupe du Monde des Clubs, le PSG s’est imposé 4-0 face à l’Atlético Madrid. L’opportunité pour les hommes de Luis Enrique de prendre la tête du groupe B mais aussi de laver l’affront face aux Colchoneros après la défaite (1-2) le 6 novembre dernier en Ligue des Champions. Dans la foulée de la rencontre, en conférence de presse, Diego Simeone, coach des Madrilènes, interrogé sur le sujet, a expliqué le choix de la titularisation d’Antoine Griezmann plutôt qu’Alexander Sorloth : « Vous êtes dans la contradiction, mais je m’en moque. Griezmann a eu une belle occasion de marquer, et c’est pour ça que je l’ai mis« . Le technicien argentin a ensuite pointé du doigt les finances du Paris Saint-Germain, ou … taclé ses dirigeants ? Le tout en saluant le travail de Luis Enrique : « Le PSG est une grande équipe de jeunes joueurs. Quand Luis Enrique a eu besoin d’un joueur sur l’aile gauche, ils ont sorti 70 millions pour recruter Kvaratskhelia en janvier. Ensuite, il faut les faire jouer, et c’est une équipe qui a toujours su le faire […] Ils nous ont pris le ballon, n’ont jamais relâché la pression, et j’ai vu une équipe qui a tenu le coup, malgré cette défaite difficile« .