PSG / Atlético Madrid : Les compositions officielles

Ce mardi soir, le PSG reçoit l’Atlético Madrid pour le compte de la quatrième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Moins d’une heure avant ce match, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atlético Madrid pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Luis Enrique a décidé d’aligner son équipe quasiment type contre les Espagnols. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est préféré à Matvey Safonov. Le gardien italien sera défendu par une défense à quatre. Achraf Hakimi occupera son couloir droit, Nuno Mendes son couloir gauche. La défense centrale est composée par Marquinhos et Willian Pacho.

Ruiz et Lee out, Vitinha et Asensio in

Le milieu de terrain sera composé de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Vitinha. Fabian Ruiz est remplaçant. Luis Enrique a décidé d’aligner Ousmane Dembélé, Marco Asensio en faux numéro 9, et Bradley Barcola en attaque. Lee démarre donc sur le banc.

Feuille de match PSG / Atlético Madrid

Quatrième journée phase de Ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Szymon Marciniak – Arbitres assistants : Tomasz Listkiewicz et Adam Kupsik – Quatrième arbitre : Damian Kos – VAR : Tomasz Kwiatkowski et David Coote