PSG / Atlético – Marquinhos : « Notre équipe a montré sa force »

Ce dimanche soir, le PSG jouait son premier match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG s’est logiquement imposé.

Quinze jours après avoir remporté la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG retrouvait les terrains ce dimanche soir avec la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale affrontait l’Atlético de Madrid. Luis Enrique avait décidé d’aligner son équipe type pour ce match, à l’exception de Gonçalo Ramos qui remplaçait Ousmane Dembélé, blessé. Dans un match qu’il a totalement dominé et dans lequel il s’est procuré les plus belles occasions, le PSG s’est largement imposé grâce à des buts de Fabian Ruiz (19e), Vitinha (45e+2), Senny Mayulu (88e) et Lee Kang-in sur penalty (95e). Le PSG a donc parfaitement commencé sa compétition (4-0) et voudra aller chercher sa qualification dès le deuxième match de poules contre Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi (3 heures). Au micro de DAZN, Marquinhos est revenu sur ce très beau succès parisien.

« Il faut continuer à avoir de la motivation »

« On ne sait jamais comment ça va se passer un match, surtout contre un adversaire qui défend très bien. C’est un adversaire très dur à jouer. On avait eu des difficultés lors du match en Champions League contre eux. Mais je pense que notre équipe a montré sa force. Même si on a été champion de la Champions League il y a peu, on a la motivation et la bonne intensité. C’est énorme, il faut juste féliciter notre équipe. Il faut continuer comme ça en restant humble, tranquille, continuer à courir, continuer à défendre, à attaquer, continuer dans la même ligne. Je fais partie des plus expérimentés et j’essaye tout simplement d’aider, de motiver les gamins. Ils ont gagné très jeune et maintenant, il faut continuer à bosser, à avoir des objectifs. Il faut continuer à avoir de la motivation. »