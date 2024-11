Après la défaite sur le gong du PSG face à l’Atlético de Madrid (1-2) mercredi soir en Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi s’est adressé aux joueurs parisiens.

Le PSG a vécu une soirée très compliquée mercredi soir au Parc des Princes. Dans l’obligation de se relancer en Ligue des champions, les Rouge & Bleu ont failli avec un revers dans les derniers instants face à l’Atlético de Madrid (1-2). Une défaite cruelle qui place le club parisien dans une très mauvaise posture avant les quatre derniers matchs (Bayern Munich, RB Salzbourg, Manchester City et Stuttgart). Mais, il n’est pas question de tirer la sonnette d’alarme du côté des dirigeants parisiens.

Nasser al-Khelaïfi remobilise les troupes

Comme le rapporte RMC Sport, les joueurs accusaient le coup après la rencontre. « L’ambiance était même électrique dans le vestiaire du club de la capitale. » Au lendemain du match, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a parlé aux joueurs afin de les remobiliser. « Le président du PSG juge que le visage montré en Ligue des champions n’est pas suffisant. L’atmosphère au sein du club est décrite comme pesante. »

De son côté, L’Equipe précise également que le dirigeant qatari « a tenu à soutenir Luis Enrique, son staff et ses hommes en tenant un discours d’unité. Le dirigeant a rappelé le besoin d’être uni dans les bons moments comme dans ceux plus difficiles. » Nasser al-Khelaïfi a rappelé qu’il y avait des petits manques mais que l’équipe était en cours de construction. « Il a terminé en appelant à l’unité, à ne pas paniquer et en rappelant qu’il croyait toujours que le club était dans la bonne direction. » Actuellement hors des places qualificatives, le PSG se déplacera sur la pelouse du Bayern Munich pour son prochain match de C1, le 26 novembre prochain.