Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG défie l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Une rencontre qui aura une grande importance pour les deux formations.

J-1 avant le match opposant le PSG à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. En mauvaise posture avec 4 points pris en 3 rencontres, le club parisien accueillera une formation madrilène également à la recherche de points (3 pts). L’enjeu sera donc capital ce mercredi soir au Parc des Princes. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, s’est penché sur cette affiche inédite entre les deux formations, dans des propos rapportés par Marca.

À lire aussi : PSG – Willian Pacho évoque ses progrès et les méthodes innovantes de Luis Enrique

Un match à enjeu

« Ce sont trois points importants comme tous les autres qui arriveront, nous affrontons une grande équipe avec un grand staff technique (…) Les huit premières places ne seront occupées que par quelques équipes et celles qui marqueront le plus de points seront en place. Il est encore tôt. »

Le point sur son groupe

« Nous avons beaucoup d’absents en défense, César (Azpilicueta) est important pour nous mais il est blessé, Robin (Le Normand) est absent en raison d’un coup à la tête, José (Gimenez) ne sera pas là à cause d’une suspension et Llorente à cause d’une blessure mais il est proche d’un retour. Mais malgré tout, l’équipe rivalisera avec ses armes demain et nous le ferons de la meilleure façon possible avec les joueurs qui devront débuter. »

L’attaque du PSG

« Les Parisiens ont beaucoup d’options différentes et changent beaucoup de positions. Le PSG propose un football qui ressemble à celui de Luis Enrique partout où il est passé. Je ne l’imagine pas jouer différemment et je n’imagine pas le match être différent de ce qu’on a vu jusque-là. On va essayer de prendre trois points importants contre une équipe pleine de jeunes joueurs et de qualité technique. »