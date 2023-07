PSG : Au Cameroun, Kylian Mbappé évoque son avenir

En vacances et visite officielle au Cameroun, Kylian Mbappé est présent sur place dans le cadre de la mise en place de différents projets sociaux. Comme il doit en avoir l’habitude, l’attaquant du PSG n’a pas pu échapper aux questions sur son avenir.

Arrivé au Cameroun ce jeudi et accueilli par près de 2 000 personnes à l’aéroport, Kylian Mbappé foule sa terre d’origine et celle qui a vu naître son père, Wilfrid Mbappé. Le voyage devrait durer trois jours et ainsi se terminer ce samedi. Entre les rencontres avec des membres de la famille, un match amical et ses œuvres caritatives, le voyage de l’attaquant du PSG devrait être bien fourni. En effet, le but premier de cette escapade en Afrique est de mettre en place des projets locaux pour, comme il le dit lui même, « un avenir radieux au Cameroun« . Dans ce cadre, le numéro 7 parisien a rencontré le premier ministre Joseph Dion Ngute, et s’est livré sur cet échange avec l’officiel camerounais : « J’étais très content d’échanger avec le Premier ministre, a souligné l’attaquant français. On a échangé de pas mal de choses, pas mal de projets. J’ai exprimé toute ma gratitude de pouvoir me recevoir, toute ma joie d’être ici. On a pas mal de projets, certains déjà entamés avec certaines écoles, mais on a des projets encore plus importants dont on ne peut pas parler tout de suite parce qu’on attend que ça voie le jour. Je sais qu’il y a pas mal de choses qui se préparent, on est en train de bosser dur pour qu’il y ait un avenir radieux au Cameroun« . En plus des ces actions, Kylian Mbappé prendra part à une rencontre amicale avec Vent d’Etoudi, une équipe locale de seconde division, dont le président est Yannick Noah.

S’il espérait échapper au torrent médiatique en Europe autour de son avenir, Kylian Mbappé a été rattrapé par sa réalité. En effet, sur place, une journaliste l’a interrogé sur le sujet en lui demandant ou est-ce qu’il jouerait la saison prochaine, et la réponse reste floue, avec un joli revers de la part de l’attaquant du Paris Saint-Germain : « Kylian est au Cameroun pour l’instant et c’est le plus important. J’ai envie de profiter de mon séjour, de profiter de mes vacances un maximum. J’ai envie de profiter de tous les Camerounais et toutes les Camerounaises et c’est ma seule préoccupation« .