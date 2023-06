PSG : Aucun ultimatum pour Kylian Mbappé

Au PSG, comme il y a un an, on se prépare à un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. En effet, malgré les différentes sorties médiatiques du numéro 7 parisien qui affirme vouloir rester au Paris Saint-Germain, les dirigeants qataris campent sur leur position et n’entendent pas poursuivre l’aventure avec le Français s’il ne prolonge pas.

La campagne du côté de Kylian Mbappé a débuté lors de la cérémonie des Trophées UNFP en zone mixte au cours de laquelle le numéro 7 du PSG a déclaré : « L’année prochaine je jouerai au Paris Saint-Germain. J’ai encore un an de contrat, je vais l’honorer« . La dernière sortie en date, en avant-match avec l’Equipe de France, le capitaine des Bleus s’est fendu d’une nouvelle déclaration durant laquelle il a une nouvelle fois avancé sa volonté de jouer au Paris Saint-Germain lors de la saison 2023/2024. Une volonté affichée en parallèle du courrier envoyé par le champion du monde 2018 à sa direction afin de la tenir au courant qu’l n’activerait pas son année supplémentaire en option dans son contrat, ainsi, la saison prochaine serait pourrait être la dernière danse de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Une communication et une posture adoptée par le joueur qui n’aurait pas fais changer d’avis l’état major qatari.

🚨 La situation reste INCHANGÉE dans l’esprit des dirigeants du PSG sur Mbappé :



▫️Soit il prolonge ✍️

▫️Soit il est vendu aux conditions du club 👋



Aucun ultimatum en terme de timing n’a été établi. Ce dossier devrait bien être le feuilleton du mercato 📂🇫🇷



Un ultimatum posé à Kylian Mbappé ?

En effet, selon les informations d’RMC Sport, les dirigeants du PSG camperaient sur leur position et la communication de Kylian Mbappé ne changerait rien. S’il souhaite poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, le numéro 7 parisien devra prolonger son contrat, sinon, il devra quitter le club de la capitale dès cet été 2023. A Doha, il est hors de question de voir Kylian Mbappé partir libre. Cependant, en terme de timing, nos confrères d’RMC Sport affirment qu’il n’existe aucun ultimatum posé par sa direction.

Du côté du Real Madrid, on reste prudent dans ce dossier. En effet, Florentino Perez rêve de pouvoir recruter Kylian Mbappé tout en ayant le volte-face de la saison dernière en tête. En interne chez les madrilènes, il y a quelques jours encore, aucun doute n’existaient quant au fait de voir l’attaquant français rester au Paris Saint-Germain. Si le destin semble mener le Bondynois à Madrid, RMC Sport avance l’intérêt en Angleterre, notamment de Manchester United en cas de rachat par la qataris.