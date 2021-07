PSG / Augsbourg – la composition du PSG

Un peu plus d’un millier de personnes vont prendre place à 19 heures (beIN Sports 1/PSGTV) au stade de la Source d’Orléans pour assister au match amical de préparation du PSG face à Augsbourg. Et ils verront surtout des Titis à l’action car c’est un Paris expérimental qui est aligné avec pour seuls “cadres” Thilo Kehrer, Keylor Navas, Julian Draxler, Gana Gueye, Abdou Diallo et Mauro Icardi. Annoncé possiblement présent ce soir contre les Allemands, Sergio Ramos ne fera pas ses débuts avec le maillot parisien contre le dernier 13e de Bundesliga. Comme pour les deux premiers matches contre Le Mans (4-0) et Chambly (2-2), Mauricio Pochettino a titularisé plusieurs titis parisiens. Des jeunes encadrés par Keylor Navas ou Idrissa Gueye – une nouvelle fois capitaine – notamment.

Le XI du PSG : Navas – Kherer, Bitshiabu, Diallo – Bitumazala, Dina Ebimbe, Gueye (c), Gharbi, Simons, Draxler – Icardi