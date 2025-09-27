PSG / Auxerre – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront retrouver le gout de la victoire.

Quatre jours avant d’aller défier le FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’AJ Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire face à de nombreuses grosses absences. Outre les absents de longues dates, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le coach espagnol doit faire sans Joao Neves, Marquinhos et Fabian Ruiz.

Pour cette rencontre avec les Auxerrois, l’entraîneur du PSG va donc devoir bricoler pour aligner un onze compétitif. Certains titis, qui s’entraînent avec l’équipe première depuis le début de la semaine, pourraient avoir du temps de jeu lors de cette sixième journée. Et à moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Auxerre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lundi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Vélodrome lors du premier Classico de la saison contre Marseille (1-0). Un score que personne n’a trouvé ici.