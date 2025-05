PSG / Auxerre : Annoncez votre pronostic pour cette dernière journée

Ce samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit Strasbourg au Parc des Princes dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Un match marqué par de belles festivités à venir.

Le PSG doit encore jouer son dernier match de Ligue 1 avant de penser aux finales de Coupe de France contre le Stade de Reims et de Ligue des champions contre l’Inter Milan. Ce samedi soir, les Parisiens vont jouer leur dernier match de championnat de la saison sur sa pelouse face à l’AJ Auxerre. Malgré une longue saison et des échéances importantes qui attendent les Rouge & Bleu d’ici la fin du mois de mai, Luis Enrique pourrait aligner une équipe quasiment type pour cette rencontre.

Un match sous le signe de la fête

Après son brillant succès sur la pelouse de Montpellier (4-1), le PSG voudra conclure sa saison de la meilleure des manières devant son public avec une 26e victoire. De quoi célébrer avec joie un treizième titre de champion de France de son histoire. Une performance unique et exceptionnelle que les Parisiens voudront partager avec leurs supporters dans un Parc des Princes qui s'annonce plein. Au programme : Présence d'un DJ, feux d'artifice, remise du (nouveau) trophée de la L1 et tour d'honneur. Même si on le sait tous, les esprits seront rapidement tournés vers le Stade de France mais aussi (et surtout) vers Munich avec cette finale de la Ligue des Champions qui attend les hommes de Luis Enrique…