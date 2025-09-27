PSG / Auxerre – Le groupe parisien avec plusieurs titis

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Avec de nombreuses absences, Luis Enrique a convoqué de nombreux titis.

Quatre jours avant d’aller affronter le FC Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’AJ Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Pour ce match Luis Enrique, doit faire sans plusieurs cadres. Blessés à l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne sont pas encore en mesure de rejouer.

Fabian Ruiz également absent

C’est également le cas de Joao Neves, qui fête ses 21 ans aujourd’hui, et qui s’est blessé à la cuisse contre l’Atalanta Bergame et qui n’est pas encore totalement remis de sa blessure. Touché aux quadriceps gauche lors de la dernière action du Classico, Marquinhos va rater plusieurs semaines de compétition et est donc forfait pour la réception des Auxerrois. Fabian Ruiz ne figure également pas dans le groupe concocté par le coach du PSG. Forfait pour le Classico en raison d’une fatigue musculaire, Bradley Barcola est présent dans le groupe. Avec ces nombreuses absences, Luis Enrique a décidé de convoquer plusieurs titis du PSG qui étaient à l’entraînement avec l’équipe première depuis le début de la semaine (Mathis Jangeal, Yanis Khafi, Quentin Ndjantou, Wassim Slama).

Le groupe du PSG