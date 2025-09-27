PSG / Auxerre – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique va devoir réorganiser son onze de départ.

Après son revers contre Marseille lundi (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – d’Auxerre dans le cadre de la sixième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans plusieurs joueurs. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Marquinhos ne pourront pas tenir leur place contre les Auxerrois.

A voir aussi : Marquinhos absent pendant plusieurs semaines

Warren Zaïre-Emery à droite ou au milieu ?

Pour remplacer le capitaine du PSG, Luis Enrique devrait titulariser Illia Zabarnyi au côté de Willian Pacho. Pour L’Equipe, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait occuper le couloir droit de la défense parisienne alors que pour Le Parisien, il s’agira d’Achraf Hakimi. Dans le couloir gauche, les deux quotidiens s’accordent pour une titularisation de Lucas Hernandez. Dans les buts, malgré son erreur contre Marseille, Lucas Chevalier devrait être reconduit. Pour le milieu de terrain, les deux parutions s’accordent sur un seul joueur, Vitinha. Pour L’Equipe, l’international portugais sera accompagné de Senny Mayulu et Lee Kang-in alors que pour Le Parisien, c’est Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz qui accompagneraient le troisième du Ballon d’Or. Enfin, ils ne sont pas non plus d’accord en ce qui concerne le trio d’attaque. Pour L’Equipe, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia seront titulaires, alors que pour Le Parisien, Lee Kang-in jouerait en faux numéro 9 et Bradley Barcola dans le couloir droit.