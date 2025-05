PSG / Auxerre – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait titulariser de nombreux cadres.

Avant ses deux finales, de Coupe de France le 24 mai contre le Stade de Reims, et de Ligue des champions contre l’Inter le 31 mai, le PSG affronte ce samedi soir l’AJ Auxerre – au Parc des Princes – pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Alors que lors des deux derniers matches de championnat (Strasbourg et Montpellier), Luis Enrique avait décidé de faire largement tourner, contre les Auxerrois, le coach du PSG devrait de nouveau aligner de nombreux cadres.

Dembélé ou Ramos en pointe ?

Après avoir laissé sa place à Matvey Safonov contre Strasbourg et Arnau Tenas contre Montpellier, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver les buts du PSG contre le dixième de Ligue 1. Pour la défense, Le Parisien et L’Equipe ne sont pas d’accord sur un poste. Les deux quotidiens pensent que Luis Enrique va titulariser Achraf Hakimi, Willian Pacho et Nuno Mendes. Pour le quotidien francilien, ce serait Lucas Beraldo qui débuterait au côté de l’international équatorien. Pour le quotidien sportif, c’est Marquinhos qui tiendrait sa place en défense centrale. Au milieu, ils ne s’accordent pas non plus. Pour L’Equipe, le trio Joao Neves-Vitinha-Fabian Ruiz sera aligné. Pour Le Parisien, Warren Zaïre-Emery prendrait la place du numéro 87 du PSG. Enfin, en attaque, ils ne sont pas d’accord non plus sur le poste de numéro 9. Le quotidien sportif penche pour une titularisation d’Ousmane Dembélé au côté de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia alors que le quotidien francilien place Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque.