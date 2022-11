PSG / Auxerre – les notes des joueurs parisiens

Le PSG disputait sa dernière rencontre avant la trêve en raison de la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Parisiens ont fait le job !

Alors que l’on attendait une équipe largement remaniée, Christophe Galtier a décidé de titulariser son trio de star à la pointe de l’attaque en plus de Sergio Ramos, Hakimi ou encore Nuno Mendes. Le PSG démarre tranquillement cette rencontre et ouvre le score grâce à un but de Kylian Mbappé qui profite, au début de l’action, d’une merveille de passe signée Leo Messi.

1-0 pour le Paris Saint-Germain et puis… plus rien jusqu’à la mi-temps. Les Rouge & Bleu gèrent sans forcer. En deuxième période, les Parisiens accélèrent grâce à Carlos Soler qui inscrit le 2e but du match, suite à une action exceptionnelle de Nuno Mendes. L’Espagnol délivre ensuite une magnifique passe décisive pour un raid solitaire d’Hakimi, 3-0 mais le spectacle n’est pas terminé. Renato Sanches marquera son 2e but avec le PSG grâce à une 2e passe décisive en 2 matches pour Hugo Ekitike… qui inscrira aussi son premier but depuis son arrivée !

Score final 5-0, le PSG est en tête de la Ligue 1 avec 5 points d’avance sur le RC Lens avant la coupe du monde et surtout sans casse ! Rendez-vous le 28 décembre prochain pour le Paris Saint-Germain avec, on l’espère, un Rouge & Bleu sacré !!

Les notes de la rédaction de Canal Supporters :



Donnarumma 6 – Hakimi 6.5, Mukiele 6, Ramos 6, Mendes 8 – Soler 6, Danilo 7, Verratti 7 – Neymar 6.5 – Messi 5,5 , Mbappé 7