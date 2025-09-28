PSG / Auxerre – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sans forcer face à l’AJ Auxerre (2-0) avec une équipe remaniée. Si la défense s’est montré décisive, en attaque Gonçalo Ramos continue de décevoir.

Avant son match de Ligue des champions face au FC Barcelone, le PSG défiait l’AJ Auxerre ce samedi au Parc des Princes, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de réaliser un large turnover.

La défense Zabarnyi-Beraldo solide et décisive, G.Ramos déçoit encore

Titulaire en défense centrale, Illia Zabarnyi a ouvert son compteur but avec le PSG. Mais le défenseur ukrainien a surtout réalisé un match consistant et reçoit la note de 7/10 dans Le Parisien. « Son premier but sous les couleurs parisiennes (33e) vient couronner une prestation probante au cours de laquelle il a pris le contrôle de la défense. Rapide et autoritaire, il n’a jamais été inquiété. Une très mauvaise relance dans les arrêts de jeu aurait pu coûter cher et montre que sa concentration peut connaître des trous. Le choc au Barça nous donnera une idée bien plus précise de son véritable potentiel. » Son compère en défense centrale, Lucas Beraldo, a aussi marqué des points en marquant le but du break. « Il inscrit un très joli but de la tête et réalise une performance solide. Pas toujours exempt de reproches depuis son arrivée à Paris, le Brésilien montre qu’on peut compter sur lui », analyse le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 6/10.

En difficulté face à l’OM en début de semaine, Warren Zaïre-Emery a rendu une meilleure copie sur la pelouse du Parc des Princes. Il reçoit la note de 6/10 dans L’Equipe. « Il a débuté à un poste hybride – arrière droit en phase défensive, milieu en phase de possession – avant de s’installer pour de bon dans l’entrejeu après la sortie de Vitinha (36e). Volontaire, il a eu le mérite d’impulser quelques mouvements. Il aurait fallu que Kvaratskhelia (32e) et Barcola (47e) ne butent pas sur Léon pour bonifier ses initiatives. » En revanche, un joueur continue de décevoir en tant que titulaire : Gonçalo Ramos. « Que peut-il espérer dans ce genre de match ? Le Portugais est trop dépendant de la production collective pour exister vraiment. Il y a bien cette récupération haute et ce centre contré (6e) ou cette frappe trop molle (54e) mais c’est tellement peu… Et quand il a eu des choix à faire, l’attaquant s’est trompé quasiment à chaque fois… Oui, il a une activité défensive, mais ça ne suffit vraiment pas… », remarque le quotidien, qui lui attribue la note de 2/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 6 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 6, Beraldo 6, L.Hernandez 6 – Lee 5, Vitinha (non noté, Hakimi 5), Mayulu 5 – Mbaye 4, G.Ramos 2, Kvaratskhelia 4 (Barcola 5) / Luis Enrique 6

(L’Equipe) : Chevalier 6 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 6, Beraldo 6, L.Hernandez 6 – Lee 5, Vitinha (non noté, Hakimi 5), Mayulu 5 – Mbaye 4, G.Ramos 2, Kvaratskhelia 4 (Barcola 5) / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 6.5 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 7, Beraldo 6, L.Hernandez 5.5 – Lee 5, Vitinha (non noté, Hakimi 6), Mayulu 5.5 – Mbaye 4, G.Ramos 3, Kvaratskhelia 4 (Barcola 6)