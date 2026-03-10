PSG – Avant Chelsea, la baisse de régime de Willian Pacho

Arrivé dans l’anonymat au PSG lors de l’été 2024, Willian Pacho est très rapidement devenu un cadre du PSG. Ces dernières semaines, l’international équatorien est un peu plus dans le dur.

Dès son arrivée au PSG, Willian Pacho a mis tout le monde d’accord. Malgré son jeune âge et sa non-expérience dans un très grand club européen, l’international équatorien s’est très vite imposé comme un pilier de la défense du PSG aux côtés de Marquinhos. Il a été l’un des meilleurs joueurs des Rouge & Bleu lors de l’année 2025 historique. Comme ses partenaires, il a enchaîné deux saisons sans réelles vacances ni préparation. Ces dernières semaines, il est un peu plus dans le dur. Quelques heures avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea, il flotte autour de Paris et de Willian Pacho un air de doute. Comme si, pour la première fois et après des mois où il a passé beaucoup de temps à écoper, l’ancien défenseur de Francfort était gagné par la fébrilité, lance L’Equipe. « La manière dont le Monégasque Folarin Balogun l’a fait souffrir sur les trois dernières semaines a jeté le trouble. Et a entretenu l’idée que Pacho ne pouvait pas être, en fait, tout le temps ce défenseur rapide, puissant, capable de compenser les déséquilibres et de dominer quasi systématiquement son adversaire dans le duel. »

Son duel avec Joao Pedro attendu

En interne au PSG, on loue la régularité d’un joueur qui passe très rarement à côté. Et on maintient que Pacho a la « confiance totale » du club. L’argument athlétique d’un joueur très utilisé (2 729 minutes cette saison) et soumis aux allers-retours en Amérique du Sud lors des périodes internationales est avancé par certains pour expliquer ses performances moins flamboyantes, avance le quotidien sportif. Le défenseur central ne laisse rien transparaître au quotidien d’un quelconque malaise ou d’une perte de confiance. Contre Chelsea mercredi, il va affronter Joao Pedro. L’enjeu immédiat de Willian Pacho sera de résister à l’attaquant brésilien, assure L’Equipe. L’attaquant, rapide, puissant, à l’aise des deux pieds, bon de la tête, est perçu comme l’un des 9 les plus complets par les fans des Blues depuis Didier Drogba. Le Brésilien dispose d’outils à même de mettre en difficulté Pacho. Mercredi soir, comme dans une semaine, une partie de la rencontre se jouera sans doute dans ce duel-là, conclut le quotidien sportif.