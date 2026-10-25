PSG – Avec les nombreux blessés, les recrues parisiennes attendues au tournant

Avec quatre joueurs cadres blessés pour les prochains matchs, les recrues estivales du PSG auront une chance à saisir dans les prochaines semaines.

Le PSG a vécu une semaine particulière. Malgré une victoire de prestige face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des champions, le club parisien a enregistré trois nouvelles blessures : celles de Marquinhos, d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia. Trois joueurs cadres qui rejoignent ainsi Nuno Mendes à l’infirmerie. L’absence de ces titulaires doit permettre à Luis Enrique d’accorder davantage de temps de jeu aux joueurs moins utilisés depuis le début de la saison. Une belle occasion à saisir, donc, pour les recrues estivales.

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Mika Godts et Lucas Digne doivent montrer davantage

Recruté à faible coût pour apporter son expérience au groupe, Lucas Digne était perçu par la direction parisienne comme une bonne opportunité de marché. Cependant, l’international français vit un début d’aventure difficile avec seulement trois titularisations en Ligue 1. La titularisation de Lucas Hernandez au poste de latéral gauche face au FC Barcelone témoigne de la confiance toute relative de Luis Enrique à son égard. Et la performance XXL du Français pourrait lui permettre de redevenir une alternative crédible pour pallier l’absence de Nuno Mendes au poste de latéral gauche. « Bien intégré au vestiaire parisien où il avait déjà de solides connexions (Dembélé, Hernandez), le latéral a suffisamment d’expérience pour ne pas céder à la panique. Il travaille pour jouer davantage (travail de préparation physique pendant la dernière trêve) mais il sait qu’il part désormais d’un peu plus loin », rapporte L’Équipe. Autre joueur qui connaît un début de saison difficile : Mika Godts. Recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam cet été, l’ailier de 21 ans est peu utilisé par le coach parisien avec une seule titularisation et le 20e temps de jeu de l’effectif. Les prestations de l’international belge sont « jugées décevantes en interne, pas seulement au niveau de ses stats (0 but, 1 passe décisive). » Mais avec la blessure longue durée de Khvicha Kvaratskhelia doit permettre à Mika Godts de briller. Au club, on continue de croire en ses qualités. « Comme d’autres avant lui, Godts a besoin aussi d’intégrer la complexe mécanique du système Luis Enrique, où les attaquants ont des tâches précises, avec et sans ballon, en fonction des zones. » De son côté, l’ancien de l’Ajax se sent bien à Paris et se projette sur le long terme.

Désiré par Luis Enrique, Maghnes Akliouche bénéficie de la confiance du coach parisien depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu. Si son profil diffère de celui de Khvicha Kvaratskhelia, l’international français apporte une valeur ajoutée différente à l’attaque parisienne. Après des débuts timides, le milieu offensif de 24 ans monte en puissance depuis quelques semaines. Il apporte de la vitesse et de la connexion entre les lignes, et sa polyvalence reste un atour majeur. Toutefois, il doit encore franchir un cap en matière d’efficacité. « Un joueur de sa qualité technique, dans un club comme le PSG, doit finir sa saison sur un « double-double » (10 buts, 10 passes décisives). Akliouche est attendu dans un autre domaine : dans le un-contre-un, face aux blocs bas, il doit être capable, à la manière de « Kvara », de faire des différences », explique le quotidien sportif. Enfin, Ferran Torres connaît un contrecoup après un début de saison canon. Connaissant déjà le jeu pratiqué par Luis Enrique, l’attaquant espagnol a affiché une belle complémentarité avec Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz. Excellent dans ses déplacements, le héros de la Coupe du monde 2026 manque encore d’automatismes avec ses autres partenaires. Il connaît notamment une panne devant les buts, son dernier but remontant au 21 septembre dernier lors du Classique face à l’OM. « En l’absence de Dembélé pour plusieurs semaines, Torres va être plus attendu. Il doit confirmer qu’il a l’étoffe pour assumer ce rôle de faux 9 si singulier dans l’esprit du coach parisien », conclut L’Équipe.