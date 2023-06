PSG : Ayman Kari devrait poursuivre au FC Lorient

Après une deuxième partie de saison en prêt au FC Lorient, le titi parisien Ayman Kari devrait poursuivre l’aventure chez Les Merlus. En effet, le prêt du milieu de terrain chez les Bretons serait associé à une nouvelle saison.

Arrivé l’hiver dernier au FC Lorient en prêt en provenance du PSG, Ayman Kari ne devrait pas retrouver les Rouge & Bleu à l’issue de celui-ci. En effet, ses six mois de prêt seraient associés à une une nouvelle saison en Bretagne en option selon les informations de Ouest France. Ces derniers avancent un accord proche d’être trouvé entre les trois parties et l’option devrait donc être levée. Au cours de son prêt jusque-là, Ayman Kari a disputé cinq rencontres en Ligue 1 Uber Eats avec Les Merlus, pour 90 minutes passées sur le pré. Malgré un temps de jeu mince, le joueur semble vouloir poursuivre son apprentissage en Bretagne, et le FC Lorient de son côté pourrait miser davantage sur le titi parisien pour son entrejeu. Le départ qui se dessine d’Enzo Le Fée pourrait être bénéfique pour le joueur toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025.