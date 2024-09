Le mercato a désormais fermé ses portes en Europe (sauf Turquie jusqu’au 13 septembre) et Ayman Kari est toujours au PSG. S’il n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, le titi parisien pourrait connaître une saison blanche.

Après une saison et demi en prêt du côté du FC Lorient avec qui il a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues pour un but et une passe décisives, Ayman Kari a fait son retour au Campus PSG cet été, le 15 juillet dernier pour la reprise. Si les échos de la presse affirmaient que le jeune milieu de terrain de 19 ans avait sa carte à jouer sous les ordres de Luis Enrique qui appréciait le profil du joueur, rapidement, la donne a changé. En effet, revenu avec des kilos en trop, Ayman Kari aurait rapidement été écarté du groupe professionnel par le technicien espagnol. Ainsi, entamant sa dernière année de contrat, le natif d’Ivry-sur-Seine (94) s’est retrouvé à évoluer avec le Groupe Espoirs, puis sur le marché des transferts. C’est dans ce contexte que le Royal Antwerp en Jupiler League (D1 Belge), se serait montré intéressé selon Foot Mercato. Si la piste n’est pas allé à son terme avant la fermeture des portes du mercato belge, il en est de même pour des pistes en Ligue 1, dont le FC Nantes, ou encore en Premier League, toujours selon Foot Mercato. Ces derniers affirment que dans cette situation, Ayman Kari serait prêt à ne pas jouer de la saison, afin d’arriver libre de tout contrat à l’été 2025 et pouvoir s’engager librement où il le souhaite, avec une prime à la signature.

Une décision prise et arrêtée ?

Des informations que Canal Supporters est en mesure de confirmer aujourd’hui. En effet, les propositions évoquées par nos confrères de Foot Mercato ont toutes été déclinées par Ayman Kari. Le joueur de 19 ans aurait pris la décision d’aller au bout de son contrat, et dans l’état, le mercato d’hiver prochain ne devrait pas changer la donne. Toujours selon nos informations, le joueur formé au Paris Saint-Germain ne devrait plus rejouer de la saison avec le groupe professionnel, et son avenir dans le Groupe Espoirs pourrait s’écrire en pointillés. La volonté première d’Ayman Kari, semble-t-il, serait de quitter le PSG l’été prochain, libre de tout contrat. Pour l’heure, le joueur a disputé le dernier match amical du Groupe Espoirs face à la N1 de Boulogne-sur-Mer ce vendredi 6 septembre (défaite 1-0), et continue de s’entraîner avec l’équipe réserve du club de la capitale.