PSG / Barcelone – Le groupe parisien avec le retour de Mayulu

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique peut compter sur un retour dans son groupe.

Le PSG et le FC Barcelone vont s’affronter ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot) au Parc des Princes, dans une affiche de gala en Ligue des champions. Lors de cette rencontre attendue par les observateurs du football, les entraîneurs doivent cependant composer avec quelques absences. Du côté catalan, Eric Garcia et Jules Koundé manquent à l’appel. Chez les Rouge & Bleu, Luis Enrique doit composer avec le forfait de taille de Nuno Mendes.

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Un groupe de 23 joueurs

Cependant, le technicien espagnol peut compter sur un retour. Blessé avec l’équipe de France Espoirs lors de la trêve internationale, Senny Mayulu fait son retour dans le groupe parisien. Laissé au repos le week-end dernier, Marquinhos est également présent, tout comme Maghnes Akliouche, qui s’est remis du coup reçu à la cheville gauche lors de la victoire face au RC Strasbourg (3-1), samedi. En l’absence d’Alessandro Longoni, le jeune portier Adam Mouak est une nouvelle fois convoqué.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Mouak

: Chevalier, Safonov, Mouak Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Pacho Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : Kvaratskhelia, F. Torres, Dembélé, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou

🔙✅ Retour de Mayulu et Akliouche bien dans le groupe ❌ Nuno Mendes absent Vous sentez des surprises dans le 11 ce soir ?! https://t.co/zSxm61LiPQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 20, 2026