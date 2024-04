PSG / Barcelone – Le groupe parisien avec quelques retours

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG accueille le FC Barcelone dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 23 joueurs.

C’est le jour J. Après de longues semaines d’attente, les quarts de finale de Ligue des champions ont lieu. Ce mercredi, le PSG voudra bien aborder son match aller face au FC Barcelone avant la confrontation retour en Espagne le 16 avril prochain. Et pour cette rencontre face au club catalan, Luis Enrique pourra s’appuyer sur un groupe presque au complet.

Nuno Mendes, Beraldo et Zaïre-Emery de retour

Seuls Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi (suspendu) sont forfaits. Pour le reste, certains joueurs laissés au repos face à Clermont font leur retour comme Nuno Mendes, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery. Suspendu lors des deux derniers matches, Lucas Beraldo fait aussi son retour. À noter les présences des Titis, Yoram Zague et Senny Mayulu. Les deux jeunes avaient connu leur première titularisation avec leur club formateur le week-end dernier. De son côté, Bradley Barcola est aussi présent. L’international Espoirs français a participé aux derniers entraînements collectifs après sa blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la trêve internationale.

Le groupe du PSG

Gardiens : Navas, Tenas, Donnarumma

: Navas, Tenas, Donnarumma Défenseurs : Marquinhos, Danilo, L.Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague

: Marquinhos, Danilo, L.Hernandez, Nuno Mendes, Beraldo, Skriniar, Zague Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery, Mayulu

: Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery, Mayulu Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola